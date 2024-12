Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Semmering 2024 in DIRETTA: tante aspiranti al podio! L’Italia attende conferme da Collomb

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG DI BORMIO DALLE 11.30I PETTORALI DI PARTENZA10.23: Questa la startlist della prima manche di oggi:1 206355 DUERR Lena 1991 GER Head2 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic3 516562 RAST Camille 1999 SUI Head4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head5 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head6 506146 SWENN LAON Anna 1991 SWE Head7 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol8 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer9 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol10 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer11 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol12 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic13 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol15 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl16 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica17 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol18 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol19 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle20 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol21 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head22 507168 AICHER Emma 2003 GER Head23 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon24 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard25 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol26 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic27 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol28 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head29 6536392 HURT A.