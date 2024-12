Ilnapolista.it - Juventus-Fiorentina, cori contro Vlahovic. L’arbitro Mariani ferma per un paio di minuti la partita

Dopo appena cinquedal fischio di inizio diha sospeso temporaneamente la. L'attaccante bianconero(uno degli ex della) ha richiamato l'attenzione del direttore di gara segnalandopresumibilmente razzistidi lui.ha cosìto laper undi. Ha avvisato i capitani delle due squadre e i rispettivi allenatori. Dopo l'annuncio dello speaker dello stadio, la situazione è tornata alla normalità e si è ripreso a giocare.