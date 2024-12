Lanazione.it - Impegno e solidarietà nel nome del “Giacò”. Gli amici ricordano il consigliere assassinato

Castelnuovo Magra (La Spezia), 29 dicembre 2024 – Il ricordo della tragedia è incancellabile ma da quell’episodio che ha segnato per sempre la vita dei famigliari di Andrea Giacomelli, ilcomunale e barista di Castelnuovo Magra ucciso a colpi di pistola all’alba del 30 dicembre 2010, è nato il fiore della. L’associazionedelnata proprio per ricordare nel segno dellae beneficenza Andrea come ormai consuetudine domani pomeriggio si riunirà alle 17.30 nel punto di via Palvotrisia dovei due uomini uccisero a colpi di pistola Giacomelli al tempo convivente con l’ex moglie di uno dei sicari. Il giorno del ricordo coincide anche con il bilancio presentato da Lorenzo Moretti, presidente dell’associazione, di tutte le donazioni effettuate nel corso dell’anno.