Isaechia.it - Grande Fratello, Zeudi Di Palma ferita da Helena Prestes si sfoga, ma Stefania Orlando la blocca: “Ricordiamoci che…”

Disempre piùda.L’ex Miss Italia nelle scorse ore aveva espresso tutto la sua delusione per il riavvicinamento fra la modella brasiliana e Javier Martinez, accusandola che di averla baciata per le clip.Poco fa, vedendola triste, Luca Calvani si è avvicinato achiedendole cosa avesse. La gieffina si è lasciata andare a uno sfogo:Quello che avevo pensato si è rivelato.ha ammesso di essere molto amareggiata perché crede chenon sia stata sincera nei suoi confronti. Rassegnata dalla realtà dei fatti, ha ribadito che in fondo, va bene così e proseguirà il suo percorso da sola:Sono abbastanza cosciente della realtà dei fatti. Lei me l’ha detto proprio: siamo realiste, siamo migliori amiche e basta.Per poi aggiungere:Qua nessuno ha voglia di crearsi una storia, ognuno vuole farsi il suo percorso.