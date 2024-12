Ilrestodelcarlino.it - Gerarchie instabili e campionato tiratissimo. Un girone dai continui e repentini colpi di scena

"Nella giornata diappena trascorsa le vittorie di Entella e Arezzo ed il pareggio del Pescara contro la Ternana hanno contribuito a rendere la classifica ai vertici molto corta". Si possono riutilizzare le parole del mister biancorosso Roberto Stellone al termine della gara contro la Torres per descrivere la situazione nella parte elitaria della classifica delB. Dopo che nella ventesima giornata è andato inun vero e proprio festival del pareggio, con ben dodici formazioni che si sono sparite equamente la posta in palio, ilB, a fine 2024, appare suddiviso in tre grandi gruppi. Il sopracitato primo gruppo vede sei squadre distaccate da soli sei punti. Le prime tre: Ternana, Entella e Pescara sono appaiate a quota quarantuno. La formazione abruzzese, reduce da cinque punti nelle ultime cinque gare è stata infatti raggiunta dalle compagini di Abate e Gallo, abili a tenere un andamento costantemente elevato per tutta questa prima parte di stagione.