Ilgiorno.it - Fra i lodigiani vincono i viaggi brevi, e il Capodanno è al caldo: Egitto e Oceano Indiano le mete più richieste

Codogno (Lodi), 29 dicembre 2024 – Sono lecalde le piùdaiche hanno scelto di partire per trascorrere la fine del 2024 e accogliere l’arrivo del 2025 lontano da casa. Questo ciò che emerge dalle testimonianze delle agenzie dio di Codogno “Funanà“, in piazza Cairoli, e “Tartaruga“ di via Galileo Galilei. L’risulta essere la meta più richiesta, specialmente le zone del Mar Rosso, come Sharm el-Sheikh, per il clima, le grandi spiagge e le crociere. L’è anche una meta non troppo distante, perfetta per chi ha budget medi. Chi invece può spendere un po’ di più ha optato per le Maldive e in generale l’, data anche la sua relativa vicinanza rispetto acaraibiche. Giocano a favore anche il minor costo delo, ma soprattutto il minor tempo dio.