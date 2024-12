Biccy.it - Ferzan Ozpetek: chi è l’attrice che ha scartato da Diamanti per prendere Geppi Cucciari

è il nuovo film dila cui trama verte intorno alla storia di un regista che convoca le sue attrici preferite (i suoi, per l’appunto), con cui ha lavorato e che ha amato nella sua carriera, per fare un film sulle donne. Fra le attrici del cast ci sono Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Kasia Smutniak, Anna Ferzetti, Jasmine Trinca, Milena Mancini, Mara Venier e. Quest’ultima, tuttavia, è stata presa all’ultimo dopo che il regista ha cacciato la sua prima scelta. A raccontarlo è stato proprio lui a Deejay Chiama Italia.“Sono andato nel programma Splendida Cornice die a un certo punto lei, finta o no, ha detto ‘Vorrei lavorare con te, farecon te’. Mi ha detto che aveva uno spettacolo a Napoli. Ero curioso perché è di un autore che amo molto, Mattia Torre, quindi sono andato.