Quotidiano.net - Cassa Depositi e Prestiti, 81 miliardi di risorse per il prossimo triennio

Milano, 29 dicembre 2024 –impegnate in crescita a 81di euro, che permetteranno di attivare 170di investimenti: è la linea guida che caratterizza il piano strategico triennale 2025-2027 approvato dalla, pensato per promuovere la competitività del Sistema Paese, stimolarne la sicurezza economica e l’autonomia strategica, rafforzando la coesione sociale e territoriale e sostenendo il percorso verso una ‘transizione giusta’. Nuove necessità Il Piano Strategico, approvato dal consiglio di amministrazione presieduto da Giovanni Gorno Tempini su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco, si inserisce in un contesto in cui l’Europa e l’Italia sono chiamate ad affrontare nuove sfide per consolidare il proprio percorso di crescita: dal calo demografico all’aumento dei consumi energetici, dalla dipendenza estera per l’accesso alle materie prime critiche a un nuovo panorama di finanza pubblica e tassi di interesse.