Tarantinitime.it - Asili a Taranto, si privatizza!

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNon si perda tempo dietro a certe scelte: scellerate perché incomprensibili. Sempre che non abbiano qualcosa da nascondere. AMelucci&Co. danno il via allazione deglinido comunali (9 in tutto) motivandolo con un risparmio di cassa che si aggira su 1,6 mln di euro, promettendo servizi migliori da parte del privato e garantendo la difesa delle fasce più deboli che di tali servizi usufruiscono. C’è da chiedersi: come può il privato offrire servizi migliori contenendo costi che il Comune ha invece deciso di non sostenere più. Scusate i dubbi, anche se qualcuno paventa che dietro questa scelta ci sia la possibilità di ottenere risorse per i lavoratori della Multiservizi, oggi precari e incerti sul futuro: se così fosse, siamo al baratto.Insomma, Melucci&Co.