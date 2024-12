Lanazione.it - Visite gratuite sul litorale, nuovo servizio della Calp: come prenotarsi

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 28 dicembre 2024 –per la prevenzione. La(Croce AzzurraPisano) offre un altroper la comunità e lo fa in inverno nella sua sede in Piazza Madonna ad Elipoli. Una sede aperta grazie a una donazionefamiglia Madonna a cui si è unita anche la donazione di un fiat Doblò da partefamiglia Contini, che ha regalato all’associazione un’attrezzatissima vettura per disabili. “A Calambrone,fa prevenzione in collaborazione con il vostro medico!”. Un, in accordo con i medici di Medicina generale del, con obiettivo la prevenzione sanitaria: grazie a un accordo di collaborazione tra la Croce AzzurraPisano, l’Associazione Contro il Melanoma, la Cecchini Cuore onlus e una dottoressa esperta di prevenzione cardiovascolare e metabolica.