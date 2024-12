Sport.quotidiano.net - Under 17 Serie C. L’Academy cede alla Vis Pesaro, i biancorossi si fanno rimontare

Chiusura di 2024 senza punti per le formazioni17 diC di casa nostra. Il Rimini ha lasciato tutto sul campo dell’Union Clodiense (3-2). I, passati in vantaggio con Manzimezz’ora del primo tempo, si sono fatti riprendere da Bolognini a inizio ripresa. Nemmeno il gol di Arlotti dal dischetto qualche minuto più tardi ha messo in ghiaccio il risultato. Anzi, l’Union Clodiense ha prima pareggiato con Magno per poi prendersi tuttomezz’ora con il gol di Temporin. Union Clodiense: Gonella, Begheldo, Veronese (11’ st Vettorato), Bolognini, Mogno, Temporin, Corradi (1’ st Boscolo), Oliosi, Buranello, Bosco (20’ st Zanirato), Nordio. All.: Solda. Rimini: Colella, Di Pollina (31’ st Foschi), Fabbri (13’ st Bizzarri), L. Lombardi (48’ st Cristiani), Manzi, Nava, Ceka (48’ st Zammarchi), Mengoni (13’ st Cenci), Eco, Arlotti, (48’ st Zammarchi) Molfetta (1’ st Cellarosi).