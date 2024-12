Dilei.it - Tumore del collo dell’utero e non solo, il vaccino per l’HPV serve anche alle donne adulte

Leggi su Dilei.it

qualche settimana fa JAMA, una delle principali riviste scientifiche al mondo, ha riportato un dato che fa davvero riflettere. Nelle giovanisi sta assistendo alla diminuzione dei casi didella cervice uterina. E cala,la mortalità. Dagli anni 90 ad oggi sarebbe ridotta dal 62%.Sono dati degli USA, che offrono però uno spaccato di quanto e come la prevenzione sia importante. E quanto la vaccinazione per il virus HPV possa impattare sul benessere delle persone.oltre le classiche “date” consigliate, intorno ai 12 anni. E nonper le giovani, maper i maschi.L’infezione da Papillomavirus Umano (HPV) è infatti l’infezione sessualmente trasmessa più diffusa in entrambi i sessi. Ed è dal 1955 che l’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha inseritotra gli agenti cancerogeni per l’essere umano sulla base delle evidenze scientifiche che dimostrano come possa determinare tumori a livello di più distretti: cervice uterina, pene, vulva, vagina, ano e distretto testa-(in modo particolare orofaringe).