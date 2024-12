Quotidiano.net - Trovati morti gli alpinisti dispersi. I soccorritori: insieme fino all’ultimo

e Manuel Spadazzi Hanno trovato i loro corpi sepolti sotto la neve, a 2.700 metri di altezza, nella Valle dell’Inferno. Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, 48, da Santarcangelo di Romagna (nel Riminese), i duedal 22 dicembre scorso, erano a pochi metri l’uno dall’altro. Forse hanno continuato a parlarsi e a farsi coraggio a vicenda, mentre la notte del Gran Sasso calava su di loro con temperature al di sotto dei -10 gradi e raffiche di vento a 140 chilometri orari. Il miracolo in cui tutta l’Italia sperava si è infranto in quella valle maledetta, spazzata per 5 giorni da una bufera che ha impedito alle squadre di soccorso di raggiungere a piedi o in elicottero il punto indicato dal Gps. Gli angeli della montagna – iche ieri mattina sono tornati al campo base con la morte nel cuore – hanno portato con loro la tremenda notizia da comunicare ai familiari.