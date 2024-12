Sport.quotidiano.net - Top Volley Giulia Bignardi fa sua l’ultima tappa

del Topdel 2024 parla molto al femminile, con ben quattro giocatrici nei primi cinque posti della classifica di giornata, ma è anche la generale a registrare il quinto leader diverso nelle ultime cinque settimane. A vincere laè una giocatrice già conosciuta alla classifica, la 23enne, opposta della X2 Solutions Stadium Mirandola, che chiude l’anno con 30 punti in una sola gara, per la seconda volta in stagione: le era già riuscito a novembre, dove segnò 31 punti in una partita, insufficienti però per vincere la, visto che in quella occasione Martina Montanari (Invicta) ne mise a terra 34. Questa volta trenta sono sufficienti aper vincere la sua prima, mettendo in fila solo tredici atleti oltre i venti punti: alle sue spalle, staccata di quattro lunghezze, Ilaria Selmi 20enne (foto a destra) schiacciatrice della Leonardi Marano, che sta disputando un ottimo campionato, sette volte, su otto gare disputate, sopra quota 17 punti.