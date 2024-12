Metropolitanmagazine.it - The Night Manager Stagione 2 ha finalmente una data d’uscita

The2 haunafissata. Lo show della BBC One, trasmesso su AMC negli Stati Uniti, ha debuttato nel 2016 e segue Jonathan Pine (Tom Hiddleston), un ex soldato britannico che gestisce un hotel al Cairo e viene contattato per una missione sotto copertura per catturare il trafficante d’armi Richard Roper (Hugh Laurie). Ad aprile 2024, è stato annunciato a sorpresa che Theera stata rinnovata per la2 e la3 in coproduzione BBC e Amazon, con Hiddleston pronto a riprendere il suo ruolo. Secondo The Hollywood Reporter, la BBC ha confermato che la secondadi Thedebutterà nel 2025. Sebbene laesatta non sia ancora stata rivelata, THR conferma anche che Olivia Colman e Alistair Petrie torneranno insieme a Hiddlestone, riprendendo i rispettivi ruoli di Angela Burr, responsabile della task force del Foreign Office, e Lord Sandy Langbourne, socio di Roper.