Sul cammino della Libertas Livorno l’Urania Milano sorpresa del campionato

Leggi su Corrieretoscano.it

– Lavuole allungare la striscia indopo il ritorno alla vittoria con Piacenza. La1947 chiude il 2024 che l’ha vista tornare in A2 affrontando un avversario molto solido., infatti, può essere considerata a tutti gli effetti la squadra rivelazione del. Scende aper difendere il quarto posto, biglietto per la final four di Coppa Italia per cui non verrà in gita di piacere di fine anno. Guidata in panchina da Marco Cardani – ex coachPielle –trova in Alessandro Gentile il giocatore-trascinatore. Grazie al suo sconfinato talento, il figlio d’arte viaggia alla ragguardevole media di 19.2 punti a partita ed ovviamente è spesso decisivo. A metterlo in ritmo ci pensa il play Amato, abile a far girare la squadra come un orologio svizzero.