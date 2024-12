Serie A la classifica dell’anno solare 2024 | ecco chi ha fatto più punti

Leggi su Sportface.it

Chi hapiùin questo? E chi ne ha fatti di meno? L’anno sta per volgere al termine ed è tempo di bilanci per tutte le squadre dellaA in quello che è stato un anno intenso e ricco anche di colpi di scena. In questosi sono disputate 20 giornate del campionato 2023/e 18 del/2025 per un totale di 38 giornate, diun intero campionato vero e proprio. Andiamo a vedere chi si è comportato bene e chi è stata la delusione di questo anno calcistico.L’INTER AL COMANDOL’Inter di Simone Inzaghi svetta nelladeiconquistati nel. I nerazzurri sono stati la miglior squadra italiana in quest’ultimo annotanto da stravincere il campionato con ben cinque giornate di anticipo e collezionando la bellezza di 49nelle ultime 20 giornate dello scorso anno, un ruolino di marcia impressionante.