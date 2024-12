Secoloditalia.it - Pino Insegno querela “Open” e altri giornali: “Sono stato diffamato per colpire la Meloni”

La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo la denunciapresentata daper diffamazione aggravata nei confronti di(la testata diretta da Enrico Mentana) e di altre testatestiche. Nella denuncia, depositata a piazzale Clodio a fine novembre tramite l’avvocato Roberto De Vita, si contesta “la violazione dei principi di verità, il coinvolgimento di aspetti di vita privata e familiare con rappresentazioni false e distorte, la finalità politica strumentale, la gravissima lesione reputazionale artistica e professionale con il conseguente danno economico”, che “hanno travalicato ogni accettabile diritto di cronaca e criticastica”. Il fascicolo avviato in procura è al momento un modello 44, con notizie di reato a carico di ignoti.e la: “Contro di me una campagna perla”Contro di me una campagna mediatica denigratoria continuativa, costruita su falsità e strumentalmente orientata aGiorgia”, spiega all’Adnkronos