Dazi Trump il tycoon | Ci sarà un costo di transizione ma andrà tutto bene

Donaldcontinua a esultare. “Ieri abbiamo avuto una giornata importante. È stata la giornata più importante della storia, per i mercati”, ha detto il presidente americano durante la riunione di gabinetto alla Casa Bianca. “Siamo molto, molto soddisfatti di come sta andando il Paese. Stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo. Questa è una cosa che si sarebbe dovuta fare 25 anni fa. Si sarebbe dovuta fare 40 anni fa, e non lo è stata”, ha aggiunto.: “Ciundima”Per i“ciundi”, ma “”, ha affermato ancora ilprecisando che gli Usa stanno guadagnando “miliardi ogni giorno” grazie alle tariffe.