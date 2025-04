Salento incidente stradale | 24enne in Rianimazione Ferito un bimbo di un anno e mezzo

incidente stradale sulla provinciale Veglie-Porto Cesareo, nel Salento. Ad avere la peggio nello scontro tra due auto sono stati gli occupanti della Lancia Y: un 24enne è ricoverato.

