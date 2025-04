Segretario Tesoro Usa ' nulla di insolito sui mercati'

Segretario del Tesoro Scott Bessent "non c'è nulla di strano" sui mercati, nonostante le montagne russe di questi giorni dovute ai dazi imposti da Donald Trump. "Il petrolio è risalito e l'inflazione è in calo", ha aggiunto Bessent in una riunione del governo.

