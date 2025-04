Papa Francesco in San Pietro in poncho e pantaloni

Papa Francesco sulla sedia a rotelle durante la sua breve visita a sorpresa in San Pietro, giovedì mattina, per controllare i restauri della chiesa. Il Pontefice non veste l’abito talare ma indossa un poncho e dei pantaloni. Il Papa si è fermato anche a salutare un bambino. Lapresse.it - Papa Francesco in San Pietro in poncho e pantaloni Leggi su Lapresse.it Spunta un video disulla sedia a rotelle durante la sua breve visita a sorpresa in San, giovedì mattina, per controllare i restauri della chiesa. Il Pontefice non veste l’abito talare ma indossa une dei. Ilsi è fermato anche a salutare un bambino.

