VIDEO Sequestro 15enne le immagini di una telecamera | cittadino vede e se ne va

Tempo di lettura: 2 minutiE’ immortalato in unregistrato da un sistema di sorveglianza il rapimento, martedì scorso, del quindicenne di San Giorgio a Cremano, costretto a salire a forza in un furgone e liberato dopo diverse ore, con il successivo arresto di uno dei sequestratori. Il filmato riprende la fase finale del rapimento del ragazzo, prelevato martedì scorso mentre stava andando a prendere la sua minicar per recarsi a scuola, da un uomo poi individuato nel 24enne Antonio Pacheco Amaral de Oliveira, fermato dalla Polizia a Pozzuoli. Nellesiil rapitore, con un cappuccio in testa, che trascina di peso il. Da alcuni fotogrammi si percepisce che solleva il ragazzo, il quale cerca inutilmente di fare resistenza e ribellarsi, mentre l’uomo, alto quasi due metri, lo tiene bloccato.