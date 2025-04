Festival di Cannes 2025 | Mario Martone rappresenta l’Italia con “Fuori”

Festival di Cannes si apre con il film di una regista esordiente. L'Italia in concorso con Mario Martone e il suo "Fuori". De Niro riceverà la Palma d'oro alla carriera. Leggi su Fanpage.it Per la prima volta in 78 edizioni, ildisi apre con il film di una regista esordiente. L'Italia in concorso cone il suo "Fuori". De Niro riceverà la Palma d'oro alla carriera.

Festival di Cannes 2025, in Concorso il film Fuori di Mario Martone. Festival di Cannes 2025: film, programma, gli ospiti. Festival di Cannes 2025: Mario Martone in concorso, Elodie sul red carpet e il debutto di Scarlett Johansson alla regia. Festival di Cannes, l’Italia in concorso solo con Mario Martone. Cannes 2025, Fuori di Mario Martone in concorso. Festival di Cannes 2025, Mario Martone in corsa per la Palma d'oro con il biopic ‘Fuori’. Ne parlano su altre fonti

Festival di Cannes 2025: Mario Martone rappresenta l’Italia con “Fuori” - Per la prima volta in 78 edizioni, il Festival di Cannes si apre con il film di una regista esordiente. L’Italia in concorso con Mario Martone e il suo “Fuori”. De Niro riceverà la Palma d’oro alla ... (fanpage.it)

Festival di Cannes 2025, Mario Martone in corsa per la Palma d'oro con il biopic ‘Fuori’ - Il regista rappresenterà l’Italia con il film sulla vita della scrittrice Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino ... (msn.com)

Festival di Cannes 2025, l'Italia presente con tre film. "Fuori" di Mario Martone in corsa per la Palma d'oro - Al Festival di Cannes 2025, in programma dal 13 al 24 maggio, l'Italia verrà rappresentata da ben tre film, di cui uno in concorso ... (msn.com)