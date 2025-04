Oasport.it - ATP Montecarlo 2025, Musetti vince il derby e affronterà Tsitsipas. C’è Fils per Alcaraz, fuori Ruud e Draper

Si sono delineati i quarti di finale del Masters 1000 di. Tra i primi otto nel Principato ci sarà Lorenzo, che ha superato nelazzurro Matteo Berrettini con un duplice 6-3. Un’ottima prestazione quella del toscano, che ritorna tra i quarti in questo torneo due anni dopo l’ultima apparizione. Dall’altra parte un Berrettini un po’ bloccato dalla tensione e che potrebbe anche aver risentito della maratona con Zverev. Perora una super sfida, anche molto affascinante sul piano tecnico, contro Stefanos, vincitore tre volte di questo torneo e campione in carica. Il greco ha dominato il portoghese Nuno Borges con un doppio 6-1 in appena un’ora e otto minuti di gioco.Tutto facile per Carlos, che non ha avuto problemi contro il tedesco Daniel Altmaier.