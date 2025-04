Il Giudice Sportivo ferma i Baldini Silvio e Mattia

Il già amaro post Pescara-Arezzo ha avuto pesanti strascichi disciplinari a rendere ancor più triste il momento e a complicare le cose in vista del match con il Gubbio.

Il rosso durante la partita con la Recanatese costerà almeno un turno all'attaccante Nanapere che dovrà saltare la delicata sfida con il Notaresco. Il Castelfidardo riprenderà dai soliti squalificati pesanti.

