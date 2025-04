La segnalazione di un lettore | Degrado totale in via Celestino V | buche dissesti e nessuna segnaletica orizzontale FOTO

lettore ci ha scritto, inviandoci anche alcune FOTO, per segnalare lo stato di Degrado del manto stradale in via Celestino V a Pescara:"Volevo segnalare lo stato pietoso di via Celestino V a Pescara priva di segnaletica orizzontale. È impraticabile ci vuole un trattore per. Ilpescara.it - La segnalazione di un lettore: "Degrado totale in via Celestino V: buche, dissesti e nessuna segnaletica orizzontale" [FOTO] Leggi su Ilpescara.it Un nostroci ha scritto, inviandoci anche alcune, per segnalare lo stato didel manto stradale in viaV a Pescara:"Volevo segnalare lo stato pietoso di viaV a Pescara priva di. È impraticabile ci vuole un trattore per.

Buche via Celestino V. “A due passi dal lago e da Villa Olmo, guardate che degrado nella via storica che univa Como e la Svizzera”. Via i rifiuti da largo Perestrello: Ama interviene dopo la segnalazione di un lettore a. Degrado ai giardini Morandi, un lettore segnala: "Alberi non potati da 25 anni, aspettano la tragedia?". Marsala, c'è un'enorme buca in contrada Ciavolo. Un cittadino sui palazzi Clerico: "Continua il disagio e aumenta il degrado" :: Segnalazione a Pescara. Ne parlano su altre fonti

La segnalazione di un lettore: "Degrado totale in via Celestino V: buche, dissesti e nessuna segnaletica orizzontale" [FOTO] - "Volevo segnalare lo stato pietoso di via Celestino V a Pescara priva di segnaletica orizzontale. È impraticabile ci vuole un trattore per percorrerla con tutte le buche. Aspettiamo ... (ilpescara.it)

La segnalazione di un cittadino: "Da anni degrado e buche sul marciapiede in viale della Pineta" [FOTO] - Un nostro lettore ci ha segnalato le condizioni di forte degrado del marciapiede in un tratto di viale della Pineta, dove da anni vi sono grosse buche e dissesti che possono essere molto pericolosi ... (ilpescara.it)

Degrado e inquinamento al parcheggio del Molo Sud, la segnalazione di un lettore - SAN BENEDETTO – Riceviamo e pubblichiamo una segnalazione di un nostro lettore, riguardo la situazione del parcheggio antistante il molo Sud di San Benedetto. “Ci sono decine di metri di rete ... (rivieraoggi.it)