Ilfattoquotidiano.it - Niente talare e zucchetto, ma maglia intima e poncho: la stramba improvvisata di un Papa mai visto così

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Qualcuno ha subito pensato che fosse il sequel di Habemusm di Nanni Moretti.Francesco, all’ora di pranzo, si è presentato all’improvviso nella Basilica Vaticana, seduto sulla sedia a rotelle, con i naselli per l’ossigeno, senza lae lobianchi e quindi senza la croce pettorale al collo e l’anello episcopale all’anulare destro, ma con soltanto pantalone e scarpe ortopediche neri e unabianca di lana a maniche lunghe coperta da una righe. Bergoglio, tra lo stupore dei presenti, dettato soprattutto dall’inedito abbigliamentole, per usare un eufemismo, più che dalla piacevolein Basilica, si è aggirato tra alcune navate e l’abside. Un’immagine assolutamente inedita, almeno nella storia recente delto. Nemmeno negli ultimi anni di vita di san Giovanni Paolo II, profondamente segnati dalla malattia, Wojtyla era mai apparso vestito in mododimesso.