Carlo e Camilla a Ravenna sulla tomba di Dante

Carlo e Camilla. Ieri la cena al Quirinale dopo una visita privata al Papa non prevista dal programma ufficiale. I Reali a Ravenna hanno visitato la tomba di Dante.Servizio di Augusto Cantelmi Carlo e Camilla a Ravenna sulla tomba di Dante TG2000. Tv2000.it - Carlo e Camilla a Ravenna sulla tomba di Dante Leggi su Tv2000.it Terzo e ultimo giorno di visita in Italia per i sovrani. Ieri la cena al Quirinale dopo una visita privata al Papa non prevista dal programma ufficiale. I Reali ahanno visitato ladi.Servizio di Augusto CantelmidiTG2000.

Carlo III e Camilla a Ravenna con Mattarella per l'80esimo anniversario della Liberazione. Terminata la visita in Italia di re Carlo e della regina Camilla. LIVE. Re Carlo e Camilla in Italia: le notizie in diretta da Ravenna | L'arrivo tra la folla, la doppia visita in città con «Romagna mia», l'incontro con Mattarella e gli agricoltori alluvionati. Carlo e Camilla a Ravenna: la visita al museo Byron con la regina, la tappa alla tomba di Dante e la musica di Romagna mia. Carlo e Camilla a Ravenna, alla tomba di Dante ascoltano la preghiera di San Bernardo. Carlo e Camilla in Italia tra Roma e Ravenna fino a giovedì. Ne parlano su altre fonti

