Sport.periodicodaily.com - Reggiana vs Pisa: le probabili formazioni

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani devono evitare la retrocessione, mentre I toscani cercano punti per consolidare il secondo posto che vale la promozione diretta.vssi giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono usciti sconfitti contro la Cremonese tra le mura amiche scivolando così al quart’ultimo posto con 32 punti. La squadra di Dionisi può comunque sfruttare il periodo di appannamento dei toscani per rimettersi in carreggiata ed evitare la retrocessione.I toscani sono in calo avendo perse tre delle ultime cinque partite. Ma la squadra di Inzaghi è seconda con cinque punti di vantaggio sulla terza, che rendono la promozione probabile, a patto che non si abbassi la guardia.