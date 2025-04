Zonawrestling.net - Kevin Owens risponde agli haters:“Il mio aspetto non definisce il mio talento”

ha dovuto ascoltare le stesse critiche per anni: c’è sempre stato chi sosteneva che non “avesse il fisico da wrestler”. Ma l’ex Universal Champion non ha mai avuto alcun interesse a rientrare in uno standard prestabilito. Ancora una volta,a muso duro a chi continua a giudicarlo per l’, ribadendo che non gli importa minimamente piacere a chi dà più peso all’apparenza che alla qualità di ciò che si fa sul ring:“Sì, lo sento ancora continuamente” ha detto. “Ma sinceramente, chi pensa che questo sia un insulto. è solo molto stupido. Io sono sempre stato a mio agio con il mio, e probabilmente è proprio questo che manda fuori di testa tanta gente.”ha ammesso che il suo peso è cambiato nel tempo e che, sì, ci sono stati momenti in cui non si allenava come avrebbe dovuto.