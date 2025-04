A Napoli meno omicidi ma aumentano reati commessi dai minori | nel 2024 arrestati 258 giovanissimi

Napoli, Maurizio Agricola, nell'intervento alla Festa della Polizia a Pietrarsa, si è soffermato sulla devianza giovanile: sempre più frequenti i reati violenti nei luoghi della movida. Leggi su Fanpage.it Il questore di, Maurizio Agricola, nell'intervento alla Festa della Polizia a Pietrarsa, si è soffermato sulla devianza giovanile: sempre più frequenti iviolenti nei luoghi della movida.

