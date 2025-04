Secoloditalia.it - Il giallo di Michelle Obama “single”: niente divorzio, solo autonomia. Ma c’è chi sussurra… Jennifer Aniston

Leggi su Secoloditalia.it

, l’ex first lady che milioni di americani continuano a venerare come la matrona di una Camelot postmoderna, è tornata. Non per tenere un discorso, non per lanciare una campagna sanitaria, non per difendere i diritti delle donne. No: stavolta è scesa in campo per dire a chiare lettere che no, non sta divorziando. Sta. scegliendo.Quandosparisce, l’America immagina ilPer mesi – anzi, da gennaio, da quando Baracksi è fatto vedere daall’insediamento di Donald Trump e poi ai funerali di Jimmy Carter – la mitologia coniugale degliha cominciato a scricchiolare. I cultori della dinastia avevano tremato: dov’erano finiti i selfie a due, i balli sotto le stelle, i baci immortalati da Netflix? Nessun tweet, nessuna apparizione pubblica,accanto a Barack.