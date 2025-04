Tgcom24.mediaset.it - A 89 anni terza laurea per nonno Italo: "Studio per superare il dolore della morte di mia moglie"

Dottore magistrale in Scienze filosofiche: a 89Spinelli consegue lain setteall'Università di Macerata. Ex operaio di Finale Emilia, Spinelli ha discusso la tesi "l ritorno di Euridice: memoria e futuro in Giordano Bruno" con il professor Guido Giglioni. Un percorso iniziato per amore: fu la perditaAngela, 11fa, a spingerlo a cercare nella filosofia una risposta, portandolo alla primanel 2018, poi a quella in Storia nel 2021, e ora di nuovo a Filosofia.