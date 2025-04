Infortunio De Ketelaere guaio Atalanta | esito degli esami e tempi di recupero

Atalanta: finisce ko Charles De Ketelaere: l'esito degli esami e quante gare salterà il trequartista belga

Infortunio De Ketelaere, guaio Atalanta: esito degli esami e tempi di recupero (Ansa Foto) – SerieAnews

Non è un periodo semplice per l'Atalanta. Dopo una stagione iniziata con grandi ambizioni, i nerazzurri si trovano ora a fare i conti con la realtà: tre sconfitte consecutive hanno messo fine al sogno scudetto, lasciando dietro solo amarezza e rimpianti. La squadra di Gasperini resta comunque aggrappata alla speranza più concreta: la qualificazione alla prossima Champions League. Ma servirà un cambio di passo, e in fretta. Purtroppo, però, le cattive notizie non finiscono qui.

De Ketelaere, i numeri in stagione

Tra i protagonisti più costanti e incisivi della stagione atalantina c'è senza dubbio Charles De Ketelaere.

Gasp, che guaio: De Ketelaere ko: salterà le sfide contro Bologna e Milan.

?? Atalanta, altro guaio. Si ferma CDK, c'è lesione! I tempi di recupero.

Dea, non c'è pace! L'infermeria si allunga, ma i tre punti ora diventano imperativo.

Zaniolo si ferma in campo durante Atalanta-Udinese: infortunato richiama subito l'attenzione di Gasp.

Infortunio per Retegui in Atalanta-Empoli: cosa si è fatto l'attaccante nerazzurro e le sue condizioni.

Atalanta, infortunio per Zaniolo: costretto al cambio contro l'Udinese. Le sue condizioni.

