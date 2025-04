Unlimitednews.it - Dazi, Urso “La Borsa italiana ha ripreso fiato, la strada è giusta”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una buona giornata perché lahaanche perché l’amministrazione Trump e la Commissione europea si sono avviate sulladel dialogo e del confronto in un percorso che porti alla de-escalation, come aveva indicato sapientemente Giorgia Meloni. Questa è laper riunificare l’Occidente senza dividerci alzando barriere eche avrebbero penalizzato tutti, certamente il Made in Italy”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in occasione dell’inaugurazione della Fonone “Imprese e Competenze per il Made in Italy”.xb1/sat/mca2Unlimited News - Notizie dal mondo