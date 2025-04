Beatrice Luzzi tra critiche e complimenti La replica

Beatrice Luzzi risponde personalmente ai tweet degli utenti X: tra critiche e complimenti. Cosa emergeBeatrice Luzzi nelle ultime ore ha risposto ai tweet che gli utenti sulla piattaforma X hanno pubblicato. L’ex opinionista del Grande Fratello ha risposto subito ad un tweet che recitava: “Beatrice ha al collo la medaglia d’oro che ha vinto per la pazienza di questi sei mesi e mezza”, la Luzzi ha risposto: “Grazie, più che sei mesi e mezzo direi 18. 18 mesi. L’ho messa a dura prova ma forse ancora di più fuori”.Leggi anche Zengavó annunciano un progetto: le dichiarazioni, di cosa si trattaE poi ancora “Beatrice la persona più rilevante per quanto mi riguarda”, la Luzzi ha risposto: “Grazie, ma insomma no. Non esageriamo, per fortuna ci sono persone che fanno cose ben più importanti di me”. 361magazine.com - Beatrice Luzzi tra critiche e complimenti. La replica Leggi su 361magazine.com risponde personalmente ai tweet degli utenti X: tra. Cosa emergenelle ultime ore ha risposto ai tweet che gli utenti sulla piattaforma X hanno pubblicato. L’ex opinionista del Grande Fratello ha risposto subito ad un tweet che recitava: “ha al collo la medaglia d’oro che ha vinto per la pazienza di questi sei mesi e mezza”, laha risposto: “Grazie, più che sei mesi e mezzo direi 18. 18 mesi. L’ho messa a dura prova ma forse ancora di più fuori”.Leggi anche Zengavó annunciano un progetto: le dichiarazioni, di cosa si trattaE poi ancora “la persona più rilevante per quanto mi riguarda”, laha risposto: “Grazie, ma insomma no. Non esageriamo, per fortuna ci sono persone che fanno cose ben più importanti di me”.

