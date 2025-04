Caprie in lutto per la morte di una bimba di 5 anni | aveva vomitato sangue dopo un intervento alle tonsille

Caprie, piccolo comune della Val di Susa, dove una bambina di cinque anni è morta improvvisamente nella serata di ieri all'ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola era arrivata in arresto cardiaco e nonostante i tentativi disperati dei medici, è deceduta poco dopo il ricovero.L'intervento alle tonsille e il malore improvvisoPochi giorni prima, la bimba era stata sottoposta a un intervento di tonsillectomia presso l'ospedale di Briançon, in Francia, a pochi chilometri dal confine italiano. Tutto sembrava essere andato per il meglio: l'operazione era stata seguita da controlli regolari, sempre nello stesso ospedale, che non avevano evidenziato criticità.Ma ieri sera, mentre la famiglia si stava preparando per andare a dormire, la situazione è precipitata.

