Il Napoli lancia la Partenope Jersey | 2 500 anni di storia cuciti addosso

anni dalla fondazione della Città di Napoli, il Club presenta la sua quarta maglia: la Partenope Jersey.Un omaggio alla Città Partenopea risalendo alle sue origini più profonde, fino al mito da cui tutto ha avuto inizio: Partenope. Un racconto che parte da lontano, ma che vive nel presente, cucito sulla pelle di chi porta Napoli nel cuore, ovunque si trovi nel mondo. Il progetto si inserisce nel filone narrativo "Proud to be Napoli", attraverso cui il Club si impegna a valorizzare le radici, la bellezza e l'identità culturale della Città.Il Club con questa maglia vuole celebrare i 2.500 anni dalla nascita di Neapolis e per farlo sceglie di andare ancora più indietro nel tempo, fino alle radici più profonde e poetiche della propria identità, quelle del mito di Partenope, figura fondativa e anima originaria della città, la scintilla da cui tutto ebbe inizio.

