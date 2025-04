Notizie.com - Perché l’Albania è per l’Italia il “centro del mondo”: nave Libra è pronta per i migranti, ma l’Ue mette i paletti

Uno Stato membro dell’Unione europea può designare un Paese come “sicuro”, ma i giudici devono sempre esaminare gli eventuali ricorsi.è peril “del”:per i, ma(ANSA FOTO) – Notizie.comA specificarlo è l’avvocato generale della Corte di giustizia Ue Richard de la Tour. È l’ennesima puntata della vicenda riguarda il protocollo tra Italia e Albania per la gestione dei. Are la parola fine al caso sarà proprio la Corte di giustizia, la cui sentenza definitiva è attesa a stretto giro.Il parere dell’avvocato generale è giunto proprio mentre i centri in Albania realizzati dalattendono 40 stranieri irregolari per il successivo trasferimento nei Paesi d’origine. Di fatto, dopo lo scontro tra governo e giudici italiani sulle strutture, le stesse sono state temporaneamente trasformate in Cpr, ovvero Centri per il rimpatrio.