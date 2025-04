Alessandro Coatti ucciso in Colombia lo zio | Azione di trafficanti di organi Il corpo smembrato le piste i tabulati e i conti bancari

Colombia sono ancora al lavoro per cercare di individuare una pista concreta sui responsabili e sul movente del brutale omicidio del biologo molecolare italiano. Leggo.it - Alessandro Coatti ucciso in Colombia, lo zio: «Azione di trafficanti di organi». Il corpo smembrato, le piste, i tabulati e i conti bancari Leggi su Leggo.it Mentre gli inquirenti insono ancora al lavoro per cercare di individuare una pista concreta sui responsabili e sul movente del brutale omicidio del biologo molecolare italiano.

Biologo ferrarese ucciso in Colombia: il corpo fatto a pezzi e messo in una valigia. Colombia, biologo ucciso e smembrato: si segue la pista dello scambio di persona. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, il luogo di ritrovamento del corpo. Il ricercatore italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: cosa sappiamo finora. Alessandro Coatti ucciso in Colombia, lo zio: «Azione di trafficanti di organi». Il corpo smembrato, le piste,. Il caso di Alessandro Coatti ucciso in Colombia e fatto a pezzi: cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

Alessandro Coatti ucciso in Colombia, lo zio: «Azione di trafficanti di organi». Il corpo smembrato, le piste, i tabulati e i conti bancari - Mentre gli inquirenti in Colombia sono ancora al lavoro per cercare di individuare una pista concreta sui responsabili e sul movente del brutale omicidio del biologo molecolare italiano ... (msn.com)

La mamma di Alessandro Coatti, il biologo ucciso in Colombia: “Mi manca l’aria per respirare” - Sandra Lovato, la mamma di Alessandro Coatti, il biologo italiano 42enne ucciso e fatto a pezzi in Colombia, ha deciso di affidare il suo dolore ai social ... (fanpage.it)

Biologo Alessandro Coatti ucciso in Colombia, si indaga su gruppi paramilitari - Il suo corpo è stato trovato fatto a pezzi all’interno di una valigia: di lui non si avevano tracce dallo scorso venerdì, 4 aprile. Il biologo era arrivato a Santa Marta, città sulla costa caraibica ... (tg24.sky.it)