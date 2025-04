Salernitana-Sudtirol | le probabili formazioni

Salernitana-Sudtirol si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.Salernitana-Sudtirol: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla sconfitta nel derby contro la Juve Stabia, la seconda consecutiva e la terza nelle ultime cinque che è costata la panchina a Breda al quale è subentrato Marino. C’è necessità di vincere per avvicinarsi alla salvezza visto che sono penultimi. Gli altoatesini stanno meglio, avendo cinque punti in più, ma non sono ancora fuori dalla zona pericolante avendo un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Per questo sarà fondamentale non perdere altri punti dopo i due recenti pareggi e l’ultima sconfitta. Sport.periodicodaily.com - Salernitana-Sudtirol: le probabili formazioni Leggi su Sport.periodicodaily.com Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata si giocano le ultime loro chance di salvezza a differenza degli altoatesini che sembrano essere messi meglio.si giocherà sabato 12 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I granata sono reduci dalla sconfitta nel derby contro la Juve Stabia, la seconda consecutiva e la terza nelle ultime cinque che è costata la panchina a Breda al quale è subentrato Marino. C’è necessità di vincere per avvicinarsi alla salvezza visto che sono penultimi. Gli altoatesini stanno meglio, avendo cinque punti in più, ma non sono ancora fuori dalla zona pericolante avendo un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Per questo sarà fondamentale non perdere altri punti dopo i due recenti pareggi e l’ultima sconfitta.

