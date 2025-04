Oasport.it - Nadia Battocletti insegue un nuovo trionfo europeo: la novità strada dopo le apoteosi tra pista e cross

sarà una delle grandi stelle agli Europei 2025 di atletica su, che andranno in scena nel weekend del 12-13 aprile a Bruxelles e Lovanio (Belgio). La fuoriclasse trentina si cimenterà sui 10 km in programma sabato, con il chiaro obiettivo di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questa neonata manifestazione.essere laureata Campionessa d’Europa su 5.000 e 10.000 metri a Roma e aver conquistato la medaglia d’oro nella rassegna continentale diad Antalya, l’azzurra cercherà di imporsi anche su asfalto per completare uno storico tris di successi su superfici differenti.L’argento olimpico dei 10.000 metri detiene il primato nazionale di specialità con il crono di 31:19 siglato nella passata stagione e si presenterà all’appuntamentoun intenso inverno caratterizzato dall’attività campestre (trionfi ad Alcobendas, Europei, Campaccio, Alà dei Sardi, Campionati Italiani) e dal record italiano indoor sui 3000 metri.