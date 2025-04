Autostrada A12 bloccata | tir in fiamme taglia in due la Liguria

Autostrada A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante la rete Autostradale ligure è tagliata a metà da nove ore poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel. Oltre dieci chilometri di coda sono segnalati sull'Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Aspi consiglia a chi viaggia verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Chiavari, dove si registrano 9 chilometri di coda, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. Agli utenti in coda è in atto la distribuzione di acqua. Quotidiano.net - Autostrada A12 bloccata: tir in fiamme taglia in due la Liguria Leggi su Quotidiano.net A causa del tir andato a fuoco stamani alle 11 circa in una galleria dell'A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante la retele ligure èta a metà da nove ore poiché il transito è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le ispezioni alla volta del tunnel. Oltre dieci chilometri di coda sono segnalati sull'Aurelia tra Chiavari e Sestri Levante. Aspi consiglia a chi viaggia verso Livorno dopo l'uscita obbligatoria a Chiavari, dove si registrano 9 chilometri di coda, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Sestri Levante. Agli utenti in coda è in atto la distribuzione di acqua.

Autostrada A12 bloccata: tir in fiamme taglia in due la Liguria.

