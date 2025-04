Inter-news.it - Dimarco recupera, Inzaghi riflette sulla gestione. L’impiego previsto

Federicostando dal suo ultimo guaio muscolare, ma larimane un rebus importante da risolvere. Simonesulnelle prossime due partite.– Federicoha oggi svolto parte dell’allenamento con il gruppo. Ciò vuol dire che sarà almeno a disposizione per la partita contro il Cagliari di sabato pomeriggio. Il calciatore è partito già per Monaco di Baviera ma non ha fatto nemmeno un minuto. Carlos Augusto ha tirato la carretta fino al 95? e ha chiuso il match con l’assist decisivo al minuto 88. Un treno che non ha mai mollato e che è stato premiato dal passaggio vincente per Davide Frattesi., le possibilità di impiego tra Cagliari e Bayern MonacoIMPIEGO – La situazione dirimane delicata e richiede riflessioni. Dopo la sosta l’esterno sinistro ha giocato da titolare contro Udinese e Parma, tra l’altro aiutando la squadra con tre assist di fila.