Uominiedonnenews.it - Tutto Quello Che Ho, Seconda Puntata: Scontri Tra Lavinia E Matteo!

Leggi su Uominiedonnenews.it

che ho,portano avanti le indagini sulla scomparsa di Camilla in modo molto diverso e finiscono per scontrarsi.però scopre una nuova pista!che ho prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci saranno le indagini ma anche il rapporto tra, sempre più a rischio. Infatti i due avranno opinioni molto diverse su come portare avanti le indagini e finiranno per scontrarsi ripetutamente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.che ho: dove eravamo rimasti?formano una famiglia molto solida ed unita.è un’avvocatessa con una grande determinazione mentreè un poliziotto mosso dal suo forte senso di giustizia.