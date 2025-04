Justcalcio.com - “Ci sono stati combattimenti reali e adeguati durante l’allenamento-Andriy Shevchenko ha eliminato correttamente Tal Ben Haim, Michael Ballack ha combattuto con Salomon Kalou e io ci sono andato con Florent Malouda”: l’ex star del Chelsea ricorda gli scarti del terreno di allenamento con i compagni di squadra

Notizia fresca giunta in redazione:Ilera una forza potente da non sottovalutare con Jose Mourinho, Carlo Ancelotti e molti altri manager che avevano tra il 2004 e il 2014, con la formazione dia terra un evento regolare.Sebbene stessero spesso vincendo titoli della Premier League, FA Cups e persino la Champions League, le cose non erano sempre armoniose tra ididella loro era di successo.Come rivela John Obi-Mikel, le tensioni spesso bollevanole sessioni dimentre lacompetitiva delsi sforzava costantemente per la grandezza in campo. Lo stesso Mikel ha litigato con un membro dellando anche un colpo a eliminazione diretta in uno degli.Ti potrebbe piacereI giocatori delavevano regolarmenteinObi Mikel che gioca per il(Credito immagine: PA)“Ci”, ha detto Mikel al Podcast ad alte prestazioni.