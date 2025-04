Lapresse.it - Re Carlo e Camilla lasciano l’Italia: i reali all’aeroporto di Forlì prima della partenza

Il reIII e la reginad’Inghilterra hanno lasciatogiovedì pomeriggio dopo una visita di quattro giorni che ha segnato il primo viaggio all’estero del monarca da quando è stato brevemente ricoverato in ospedale per curare il cancro. La coppia reale è ripartita dRidolfi didove sono arrivati accompagnati dal presidenteRepubblica, Sergio Mattarella. Il tour disi è concluso con una tappa a Ravenna per commemorare l’80° anniversarioliberazionecittà adriatica da parte delle forze alleate.