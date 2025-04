Game-experience.it - Nintendo sta già spedendo delle scorte di Nintendo Switch 2 nei magazzini in USA

si sta preparando in anticipo per il lancio di2 negli Stati Uniti, e lo fa iniziando a riempire i propriamericani con centinaia di migliaia di unità della nuova console. Secondo quanto riferito da Bloomberg e confermato dal presidente diof America Doug Bowser, l’azienda ha già spedito oltre 750.000 unità di2 dal Vietnam verso gli USA. Questo anticipo ha un motivo ben preciso: i dazi imposti dall’amministrazione Trump potrebbero presto arrivare fino al 46% per le importazioni, rendendo l’hardware significativamente più costoso da distribuire sul territorio statunitense.Come leggiamo su The Verge,, sapendo che gli USA rappresentano il suo mercato più forte, ha deciso di concentrare la produzione e la logistica verso questa regione.