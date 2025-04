Partecipando ad una riunione di governo, il capo del Doge Elonha annunciato di prevedere uno di 150di dollari per l'anno fiscale 2026 (da luglio 2025 a giugno 2026) grazie a una "riduzione di".

Quotidiano.net - Musk, risparmi per 150 miliardi da taglio sprechi e frodi

Musk, risparmi per 150 miliardi da taglio sprechi e frodi.

Musk, risparmi per 150 miliardi da taglio sprechi e frodi.

Crollo Wall Street, da Musk a Bezos: chi ha perso più soldi tra i super ricchi?.

No, non ci sono americani di 150 anni che ricevono ancora sussidi come dice Musk.

Stargate: Musk critica l’investimento di 500 miliardi di dollari dell’AI Usa, Altman difende l’iniziativa.

Elon Musk denunciato dall’autorità finanziaria americana: ritardo nella dichiarazione delle azioni di Twitter.